Generali: en recul après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Generali perd 3% à Milan dans le sillage de la publication par la compagnie d'assurance d'un résultat net ajusté en repli de 9% à 1,12 milliard d'euros pour son premier trimestre 2024 (+8% hors un gain en capital exceptionnel engrangé un an auparavant).



Le groupe italien a vu son résultat opérationnel augmenter de 5,5% à 1,9 milliard d'euros, avec des contributions positives de ses trois segments vie (+4,9%), dommages (+2,4%) et gestion d'actifs et de fortune (+16,7%).



'Grâce à notre modèle diversifié et à notre position de capital solide, tirée par une vigoureuse génération normalisée de capitaux, nous restons pleinement en voie d'atteindre tous nos objectifs stratégiques', affirme son CFO Cristiano Borean.



Par ailleurs, Generali affiche son intention d'entamer des rachats d'actions dans le cadre de son plan d'intéressement à long terme 2023-25, ainsi que de ses plans d'intéressement et de rémunération en cours d'exécution.





