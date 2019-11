Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : en petite hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 27/11/2019 à 14:03









(CercleFinance.com) - Generali grappille 0,2% à Milan et surperforme ainsi légèrement le FTSE Mib (-0,2%), sur fond de propos positifs d'UBS qui, tout en réitérant sa recommandation 'neutre', remonte son objectif de cours de 15,5 à 17,7 euros sur le titre de l'assureur italien. 'Nous voyons de l'espace limité pour une revalorisation, mais les fondamentaux opérationnels progressent bien, la solvabilité dépasse 200% et les risques pour le plan de gestion du capital 2021 se sont réduits', estime le broker dans sa note.

Valeurs associées GENERALI MIL -0.03%