Generali: en hausse avec des propos de broker

information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Generali gagne 2% à Milan, aidé par des propos favorables de Barclays qui réitère sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour l'assureur rehaussées pour 2022 et au-delà.



'De nouvelles initiatives pour soutenir les afflux aideront à partir du quatrième trimestre, mais nous devions réduire les afflux en actifs sous gestion prévus pour 2022 du fait du ralentissement au troisième trimestre', indique le broker.





Valeurs associées GENERALI MIL +1.88%