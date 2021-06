Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : des activités renforcées en Malaisie Cercle Finance • 22/06/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé mardi avoir conclu avec AXA un accord en vue de faire l'acquisition des activités d'assurance du groupe français en Malaisie. Le périmètre de l'opération porte sur les 49,99% détenus par AXA dans la joint venture AXA Affin GeneralInsurance (AAGI) et les 21% d'Affin, ce qui permettra à l'assureur italien de mettre la main sur 70% du capital de l'entreprise. La transaction concerne également les 49% détenus par AXA dans AXA Affin Life Insurance (AALI), ainsi que les 3% d'Affin dans la mêle structure, aboutissant à une prise de participation totale de 53% dans cette société. Parallèlement, Generali dit avoir l'intention de racheter les parts de son partenaire MPHB Capital dans leur co-entreprise MPI Generali Insurans Berhad (MPI Generali). Au total, toutes ces opération sont estimées à 262 millions d'euros, un investissement qui offrira à Generali la possibilité de créer deux entités en Malaisie: l'une dédiée à l'assurance-dommages et l'autre au segment de l'assurance-vie.

