Generali délaissé malgré un bénéfice net meilleur que prévu

(Zonebourse.com) - L'action Generali cède 1,4%, à 44,4 EUR, et sous-performe le FTSE MIB (-0,2%) à Milan, après la publication par la compagnie d'assurance de ses résultats à neuf mois. Si elle a réalisé un bénéfice net un peu meilleur que prévu, cette performance est jugée par Jefferies "moins encourageante qu'il n'y paraît".

Generali a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 12%, à 3 678 MEUR, au titre des neuf premiers mois de 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en progression de 8,5%, à 6 446 MEUR, soutenu par des contributions accrues de ses trois segments : assurance dommages ( 4,5%), assurance vie ( 7,4%) et gestion d'actifs et de patrimoine ( 23,2%).

Les primes brutes souscrites ont augmenté de 4,5%, à 76,52 MdsEUR, soutenues par des progressions dans les segments de l'assurance vie ( 3,5%) et de l'assurance dommages ( 6,3%). Les flux nets de collecte en assurance vie ont atteint 11,7 MdsEUR ( 13,6%), soutenus par l'ensemble des lignes de métier, mais le ratio combiné en assurance dommages s'est dégradé de 0,5 point, à 92,8%, sous l'effet de pertes plus importantes liées aux catastrophes naturelles et aux sinistres d'origine humaine.

"Ces performances témoignent de la solidité de notre modèle économique diversifié, de la qualité et de la résilience de nos bénéfices, ainsi que de notre approche rigoureuse en matière de gestion du capital", estime le directeur financier Cristiano Borean. "Elles renforcent encore la position concurrentielle du groupe et nous donnent une grande confiance dans notre capacité à dépasser l'ensemble des objectifs de notre plan stratégique Lifetime Partner 27 : Driving Excellence", poursuit-il.

Une performance "moins encourageante qu'il n'y paraît" pour Jefferies

"Bien que nous considérions comme positif le fait que le bénéfice net de Generali sur les neuf premiers mois de 2026 ait dépassé de 3% le consensus, nous estimons que cette performance est moins encourageante qu'il n'y paraît", tempère Jefferies, estimant que cet écart favorable "repose sur des éléments de moindre qualité".

La banque d'affaires américaine souligne en effet que le résultat opérationnel est en réalité très légèrement inférieur aux attentes, manquant de 0,5% le consensus, et qu'au sein du résultat opérationnel, seules l'activité d'assurance vie et les revenus des placements de l'assurance dommages ont dépassé les prévisions.

"Les investisseurs s'étant concentrés ces derniers trimestres sur les marges de l'assurance dommages et la dynamique de la gestion d'actifs, certains pourraient être déçus que ces activités n'aient pas surpassé les attentes ce trimestre", ajoute Jefferies, qui maintient sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 38 EUR sur le titre.

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