Generali: de nouveaux objectifs à horizon 2024

(CercleFinance.com) - L'assureur italien Generali a dévoilé mercredi les objectifs de son nouveau plan stratégique à horizon 2024, qui prévoit en particulier de faire la part belle aux investissements technologiques.



Dans un communiqué diffusé à l'occasion de sa journée d'investisseurs annuelle, le groupe dit viser une croissance annuelle moyenne de 6% à 8% de son bénéfice par action (BPA) pour les trois années à venir.



Generali prévoit par ailleurs le versement de dividendes cumulés compris entre 5,2 et 5,6 milliards d'euros sur la période 2022-2024, à comparer avec les 4,5 milliards de dividendes versés lors de la période 2019-2021.



Son programme stratégique - baptisé 'Lifetime Partner 24' - prévoit plus généralement d'améliorer la rentabilité du groupe, notamment dans l'assurance-vie, mais aussi d'accroître les revenus issus de la gestion d'actifs pour compte de tiers et d'accentuer les mesures d'efficacité.



Generali précise qu'il compte également consacrer une enveloppe de 1,1 milliard d'euros à ses investissements dans la technologie et la transformation numérique au cours de la période 2022-2024.



C'est 60% de plus que le budget qui avait été alloué à ce meme poste sur la période 2019-2021.



Generali rappelle qu'en dépit de la crise du Covid-19, il est parvenu à atteindre ou à dépasser tous les objectifs qui avaient été fixés dans le cadre de son précédent plan 2019-2021.



A la Bourse de Milan, l'action Generali progressait de 0,4% après cette présentation.





