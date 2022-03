Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: cooptation de trois administrateurs information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 12:32









(CercleFinance.com) - L'assureur italien Generali a annoncé lundi soir avoir procédé à la cooptation de trois nouveaux administrateurs indépendants.



Lors d'une réunion organisée hier, le conseil d'administration du groupe financier a coopté en qualité d'administratrice Alessia Falsarone, une cadre dirigeante italo-américaine de 46 ans qui travaille aujourd'hui pour le gestionnaire d'actifs new-yorkais PineBridge Investments.



Luisa Torchia, une professeure de droit administratif de l'Université de Roma Tre, âgée de 64 ans, rejoindra elle aussi le conseil en tant qu'administrative indépendante.



A également été coopté Andrea Sironi, un professeur de 57 ans expert des questions liées à la gouvernance et à la gestion du risque.



Generali précise que sa nomination sera proposée, en tant que choix du conseil, dans l'optique de la nomination du prochain président du conseil d'administration.





