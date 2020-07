Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : chute de -3%, baisse de 57% du bénéfice net Cercle Finance • 30/07/2020 à 12:39









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé une baisse de 57% de son bénéfice net au deuxième trimestre à 774 millions d'euros, l'assureur italien ayant enregistré 226 millions d'euros de dépréciations sur ses investissements sur les marchés financiers. Les actions cotées à Milan ont baissé de près de 3% après ces annonces. La société milanaise a également déclaré avoir enregistré 183 millions d'euros pour le règlement arbitral de la vente de la banque privée suisse BSI et sa contribution de 1 milliard de dollars au fonds international extraordinaire pour la pandémie. Hors charges exceptionnelles du fonds extraordinaire de Covid-19, le résultat net ajusté ressort à 1,03 milliard d'euros, en baisse de 21,2% d'une année sur l'autre. L'assureur italien - qui est le troisième d'Europe en termes de primes - a déclaré que les primes brutes avaient augmenté de 1% à 36,5 milliards d'euros grâce à la performance des activités Vie. Au niveau des perspectives, Generali a indiqué qu'il prévoyait que son résultat opérationnel continuera d'être 'résilient' en 2020, même s'il est 'probablement inférieur à celui de 2019'.

Valeurs associées GENERALI MIL -3.48%