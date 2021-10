Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : Bruxelles approuve le rachat de Cattolica information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé hier soir que les autorités européennes de la concurrence avaient donné leur feu vert au projet d'acquisition de Cattolica. Le mois dernier, l'assureur italien avait déjà reçu l'accord de la Consob, le gendarme boursier italien, pour mener à bien son projet d'OPA sur les actions de Cattolica, l'un d'un principaux acteurs du marché italien de l'assurance et la seule société coopérative de son secteur à être cotée à la Bourse de Milan. Son offre doit se clôturer le 29 octobre. L'opération, libellée à un prix de 6,75 euros l'action, vise près de 174,3 millions de titres, ce qui correspond à un montant total de près de 1,2 milliard d'euros.

Valeurs associées GENERALI MIL +0.78%