Generali : bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Generali prend 3,4% à Milan après l'annonce par le troisième assureur européen d'un profit net en hausse de 16,6% à 2,16 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, dont un profit net ajusté en progression de 6,2% à 1,87 milliard. 'L'excellence technique a été confirmée, en particulier dans le segment dommages', note le directeur général Cristiano Borean. Le ratio de solvabilité du groupe italien s'est tassé à 204%, contre 217% un an auparavant.

Valeurs associées GENERALI MIL +3.57%