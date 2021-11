Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : acquisition d'un immeuble à Londres information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 13:35









(CercleFinance.com) - Generali Real Estate, filiale immobilière de l'assureur Generali, indique avoir finalisé l'acquisition auprès de Blackstone, de Times Square, un immeuble de bureaux comprenant sept étages et deux étages souterrains, au coeur de la City de Londres. L'acquisition a été réalisée pour le compte de deux fonds paneuropéens gérés par Generali Real Estate SGR. Pour l'opération, le groupe obtiendra un prêt auprès d'un pool de banques de premier plan, pour un effet de levier financier allant jusqu'à 50%. Cet actif représente le premier investissement direct de Generali Real Estate sur le marché immobilier londonien après l'achèvement de l'immeuble 'One Fen Court' en 2019. Londres deviendra l'un des principaux marchés pour ses investissements dans les prochaines années.

