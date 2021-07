Generali a exposé les objectifs de l'alliance « Net-Zero Insurance » au G20 Climat de Venise

(AOF) - Le PDG du Groupe Generali, Philippe Donnet, a présenté en début de semaine l'engagement de l'industrie de l'assurance d'accélérer la transition vers une économie mondiale à zéro émission nette, en tant qu'ambassadeur de l'Alliance " Net-Zero Insurance " (NZIA) lors du sommet du G20 consacré au Climat à Venise.

Huit des plus grands assureurs et réassureurs mondiaux - Axa (qui préside la NZIA), Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re et Zurich Insurance Group - ont formulé un engagement historique pour jouer leur rôle dans l'accélération de la transition vers une économie mondiale à zéro émission nette. Les entreprises qui ont créé la NZIA, qui s'inscrit dans le cadre des Principes financiers d'une Assurance Durable de l'UNEP (United Nations Environment Programme), se sont engagées à réduire à zéro les émissions nettes de leurs portefeuilles de souscriptions d'assurance et de réassurance d'ici 2050 dans le respect de l'objectif de hausse des températures de 1,5°C fixé par l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Chaque membre se fixera individuellement tous les 5 ans des cibles intermédiaires basées sur des critères scientifiques et fera chacun part de ses avancements publiquement et annuellement pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris sur le changement climatique.

L'initiative est par ailleurs sur le point de rejoindre la campagne " Objectif Zéro " des Nations Unies afin d'être officiellement partie prenante de la " Glasgow Financial Alliance for Net Zero " (GFANZ), une alliance d'acteurs du système financier pour des initiatives de premier ordre en faveur d'émissions nettes zéro.