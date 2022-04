General Motors vise plus haut pour 2022

(AOF) - General Motors a levé le voile mardi soir sur ses résultats du premier trimestre 2022. Le constructeur automobile américain a publié un bénéfice net de 2,94 milliard de dollars sur la période, à comparer avec un bénéfice net de 3,02 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 2,09 dollars, dépassant le consensus Zacks qui escomptait 1,56 dollar.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de General Motors s'établit à 35,98 milliards de dollars au premier trimestre 2022, contre 32,47 milliards de dollars un an plus tôt. Il est conforme aux attentes du consensus.

Pour 2022, General Motors a relevé sa prévision de bénéfice net, désormais attendu entre 9,6 et 11,2 milliards de dollars, tout en confirmant sa prévision d'un Ebit ajusté compris entre 13 et 15 milliards de dollars.

