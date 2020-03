GENERAL MOTORS suspend ses perspectives 2020

(AOF) - Comme de nombreux autres groupes, General Motors a décidé de suspendre ses objectifs 2020, compte tenu de la crise du Covid-19. Le constructeur automobile américain a également décidé de tirer une ligne de crédit d'environ 16 milliards de dollars. « Nous mettons en place énergiquement des mesures d'austérité pour préserver les liquidités et prenons les mesures nécessaires dans cet environnement changeant et incertain pour gérer nos liquidités et assurer la viabilité continue de nos opérations », a déclaré Mary Barra, le directrice générale de General Motors.

