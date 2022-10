General Motors sécurise ses approvisionnements en nickel et cobalt pour ses batteries électriques

(AOF) - General Motors (GM) s'est assuré une nouvelle source de nickel et de cobalt pour les cellules de la batterie Ultium après avoir réalisé un investissement stratégique dans la société australienne Queensland Pacific Metals. Le minerai de latérite nickélifère devrait être traité via un nouveau procédé breveté qui permet de réduire les déchets et ne nécessite pas de digue à résidus. Dans le cadre de cet accord, GM devrait investir jusqu'à 69 millions de dollars dans Queensland Pacific Metals pour le développement de son projet Townsville Energy Chemicals Hub (TECH) dans le nord de l'Australie.

Le nickel et le cobalt de Queensland Pacific Metals contribueront à alimenter une large gamme de camions, de SUV, de fourgonnettes et de véhicules de luxe de GM, notamment le Chevrolet Silverado EV, le pick-up et le SUV GMC HUMMER EV, le Cadillac LYRIQ, le Chevrolet Blazer EV et le Chevrolet Equinox EV.

"La collaboration avec Queensland Pacific Metals permettra à GM de bénéficier d'un approvisionnement sûr, compétitif et à long terme en nickel et en cobalt de la part d'un partenaire ayant conclu un accord de libre-échange, afin de répondre à ses besoins en matière de production de VE, qui connaissent une croissance rapide ", a déclaré Jeff Morrison, vice-président de GM chargé des achats mondiaux et de la chaîne d'approvisionnement. "Il est important de noter que cet accord démontre notre engagement à établir de solides relations avec nos fournisseurs et qu'il est conforme à notre approche en matière d'approvisionnement responsable et de gestion de la chaîne d'approvisionnement."

Le minerai de latérite de nickel de haute qualité sera importé de la Nouvelle-Calédonie voisine pour être traité dans l'installation TECH à l'aide d'un procédé breveté de raffinage et de recyclage appelé DNi Process™ qui, selon Queensland Pacific Metals, utilise des méthodes respectueuses de l'environnement pour extraire le nickel, le cobalt et d'autres métaux précieux de la latérite.

Queensland Pacific Metals a obtenu d'Altilium Group les droits d'utilisation du DNi Process™. Les principales caractéristiques du DNi Process™ comprennent le recyclage de plus de 98 % de l'acide nitrique, l'absence d'exigences en matière de digues à résidus et moins de déchets que les procédés d'extraction traditionnels.

La construction du projet TECH devrait commencer en 2023.

"GM a déjà des accords contraignants sécurisant toutes les matières premières pour batteries soutenant notre objectif d'un million d'unités de capacité annuelle en Amérique du Nord d'ici la fin de 2025", a déclaré Morrison.

"Cette nouvelle collaboration s'appuie sur ces engagements alors que nous cherchons à sécuriser l'approvisionnement jusqu'à la fin de la décennie, tout en contribuant à poursuivre l'expansion du marché des VE."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.