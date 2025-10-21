General Motors revoit ses prévisions à la hausse en raison de l'amélioration des perspectives tarifaires ; les actions bondissent de 8 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

GM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels sur fond d'allègement tarifaire

*

Les actions bondissent de 8 % dans les échanges avant bourse

*

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,80 $ dépasse les attentes

*

L'impact des tarifs douaniers a été réduit de 4 à 5 milliards de dollars à 3,5 à 4,5 milliards de dollars

(Ajout de détails sur les mises à jour de la politique tarifaire dans les paragraphes 11 à 15, mise à jour des actions dans le paragraphe 3) par Nora Eckert et Nathan Gomes

General Motors GM.N a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'année et a légèrement réduit l'impact attendu des droits de douane, alors que le constructeur automobile attend un allègement attendu des droits de douane aux États-Unis tout en faisant face à un affaiblissement du marché des véhicules électriques. L'entreprise s'attend désormais à ce que son bénéfice de base ajusté annuel se situe entre 12,0 et 13,0 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 10,0 à 12,5 milliards de dollars. Le constructeur automobile de Detroit a déclaré que les droits de douane auraient un impact moins important que prévu sur son résultat net, réduisant son impact actualisé à une fourchette de 3,5 à 4,5 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 4 à 5 milliards de dollars. Les actions ont augmenté d'environ 8 % dans les échanges avant bourse. L'augmentation des perspectives de GM a permis à Ford

F.N et aux actions cotées en bourse de Stellantis STLAM.MI

STLA.N de gagner près de 2 % chacune dans les échanges de pré-marché.

LES BÉNÉFICES DÉPASSENT LES ATTENTES DE WALL STREET

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de GM est passé à 2,80 dollars, dépassant les attentes des analystes de LSEG qui tablaient sur 2,31 dollars. Au début du mois, le géant de l'automobile a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars en raison des changements apportés à sa stratégie en matière de véhicules électriques . Fin septembre, un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les modèles alimentés par une batterie a été supprimé, et la réglementation sur les émissions des véhicules s'est encore assouplie.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Mary Barra, directrice générale de GM, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'entreprise doive supporter à l'avenir des charges liées aux VE.

"En agissant rapidement et de manière décisive pour remédier à la surcapacité, nous prévoyons de réduire les pertes liées aux VE en 2026 et au-delà", a-t-elle déclaré.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos en septembre a légèrement baissé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 48,6 milliards de dollars.

Les ventes de voitures aux États-Unis sont restées fortes malgré l'incertitude entourant les droits de douane, augmentant de 6 % au troisième trimestre. Alors que les constructeurs automobiles ont largement évité d'augmenter les prix de vente pour compenser les coûts des droits de douane, les

acheteurs américains de voitures ont continué à opter pour des modèles plus chers et des fonctions supplémentaires .

ALLÈGEMENT TARIFAIRE POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AMÉRICAINE

GM a déclaré qu'il prévoyait d'atténuer 35 % des droits de douane prévus. Un soulagement se profile à l'horizon pour de nombreux constructeurs automobiles américains, après que le président américain Donald Trump a approuvé un décret visant à étendre les crédits pour la production d'automobiles et de moteurs aux États-Unis, permettant aux entreprises de recevoir un crédit égal à 3,75 % du prix de détail suggéré pour les véhicules assemblés aux États-Unis jusqu'en 2030 afin de compenser les droits de douane sur les pièces détachées.

"Je tiens également à remercier le président et son équipe pour les importantes mises à jour tarifaires qu'ils ont effectuées vendredi. Le programme de compensation du prix de détail suggéré contribuera à rendre les véhicules produits aux États-Unis plus compétitifs au cours des cinq prochaines années", a déclaré Mme Barra dans une lettre adressée aux actionnaires.

Les entreprises internationales ont signalé plus de 35 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane américains à l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre.

Les investisseurs attendent toujours que des accords commerciaux soient conclus avec le Mexique et le Canada, notent les analystes, ainsi qu'avec la Corée du Sud, l'un des principaux exportateurs de voitures de GM.

Les constructeurs automobiles ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour compenser les taxes imposées par M. Trump. GM a annoncé en juin qu'il investirait 4 milliards de dollars dans trois usines américaines situées dans le Michigan, le Kansas et le Tennessee. Le constructeur automobile importe environ la moitié des véhicules qu'il vend aux États-Unis, principalement du Mexique et de la Corée du Sud.

Stellantis a déclaré au début du mois qu'elle prévoyait d'investir 13 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

GM REVOIT À LA BAISSE SES AMBITIONS EN MATIÈRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

En 2021, Mme Barra avait annoncé l'ambition de l'entreprise de ne produire que des VE d'ici 2035, un objectif qu'elle a depuis cessé d'évoquer publiquement, affirmant plutôt que la demande des clients guidera la gamme du constructeur automobile.

Les ventes de VE ont été fortes pour GM et pour l'ensemble du secteur au troisième trimestre, car les acheteurs se sont précipités pour profiter du crédit d'impôt, mais elles représentaient encore moins de 10 % des ventes globales de l'entreprise.

Pour stimuler la demande des consommateurs, GM avait prévu de proposer un programme qui aurait permis à ses concessionnaires de continuer à offrir le crédit d'impôt sur les locations de VE. L'entreprise est revenue sur cette initiative à la suite des réactions des législateurs, notamment du sénateur républicain Bernie Moreno de l'Ohio, un ancien concessionnaire automobile.

Ford F.N a également abandonné son programme dans le même but. D'autres constructeurs automobiles, dont Hyundai

005380.KS et Stellantis STLAM.MI , proposent des mesures incitatives pour réduire le prix payé par les consommateurs pour leurs VE.