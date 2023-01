General Motors publie un bénéfice supérieur aux attentes pour le 4e trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

GM déclare que sa stratégie est axée sur la promotion d'un avenir tout-électrique, inclusif et accessible à tous. Le groupe place au cœur de cette stratégie la plateforme de batteries Ultium, qui équipe tous ses modèles, du marché de masse aux véhicules à haute performance.

Le constructeur automobile américain s'attend à ce que ses activités de base soient toujours aussi performantes en 2023, avec un bénéfice net annuel attribuable aux actionnaires situé entre 8,7 et 10,1 milliards de dollars, un Ebit ajusté de 10,5 à 12,5 milliards de dollars, et un BPA dilué ajusté de 6,00 à 7,00 dollars.

(AOF) - General Motors a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 43,1 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2,0 milliards de dollars et un Ebit ajusté de 3,8 milliards de dollars. Le titre est attendu en hausse en pré-marché, du fait notamment que le bénéfice ajusté de 2,12 dollars par action pour le quatrième trimestre dépasse le consensus des analystes, qui était de 1,67 dollar par action.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.