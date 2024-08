General Motors, Palo Alto Networks, Paramount... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Accenture

Accenture a réalisé un investissement via Accenture Ventures, dans la société de biotechnologie Earli Inc. Celle-ci a développé une nouvelle approche de la détection précoce du cancer grâce à une plateforme de ciblage synthétique qui reprogramme sélectivement les cellules cancéreuses pour qu'elles se révèlent et se détruisent elles-mêmes. Cet investissement d'Accenture Ventures permettra d'élargir les collaborations avec des entreprises pharmaceutiques et de santé mondiales qui peuvent utiliser la technologie d'Earli pour détecter et traiter le cancer plus rapidement et avec plus de précision.

Alaska Airlines

Le délai prévu par le ministère américain de la Justice (DOJ) pour terminer son enquête réglementaire sur le projet de fusion d'Alaska Airlines et de Hawaiian a expiré annonce Alaska Airlines sur son site. "Il s'agit d'une étape importante dans le processus d'adhésion à nos compagnies aériennes", estime la compagnie aérienne américaine. Le titre de la société cible est attendu en hausse de 10% en pré-marché à Wall Street.

Eli Lilly

"Le tirzépatide a réduit le risque de développer un diabète de type 2 de 94% chez les adultes prédiabétiques et obèses ou en surpoids". Eli Lilly a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs du suivi des patients de l'étude Surmount-1: cet essai évaluait l'efficacité et l'innocuité du tirzépatide (la molécule de ses médicaments Zepbound et Mounjaro) pris une fois par semaine pendant une période prolongée. Le groupe est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street. Il souligne que sa molécule "a entraîné une perte de poids soutenue tout au long de la période de traitement".

General Motors

General Motors a annoncé des licenciements dans son activité logiciels et services informatiques : plusieurs médias américains évoquent plus de mille postes supprimés. «À mesure que nous bâtissons l'avenir de GM, nous devons simplifier (nos opérations) pour gagner en vitesse et en excellence», précise le constructeur. «Pour ce faire, nous réduisons la taille de certaines équipes dans la division logiciels et services». Selon CNBC quelque 600 suppressions de postes sont prévues sur le site de Warren (Michigan).

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a annoncé ce mardi avoir conclu un accord définitif pour le rachat de V-Wave une medtech non cotée axée sur le développement d'options thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. L'accord prévoit un paiement initial de 600 millions de dollars et la possibilité de paiements d'étape réglementaires et commerciaux supplémentaires pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars. Il s‘agit de renforcer la position de Johnson & Johnson MedTech en tant que leader de l'innovation dans le traitement des maladies cardiovasculaires.

Palo Alto Networks

Les revenus de l'exercice 2024 de Palo Alto Networks ont augmenté de 16% d'une année sur l'autre pour atteindre 8 milliards de dollars. Sur cette période, son bénéfice net a nettement progressé passant de 440 millions de dollars à 2,578 milliards de dollars. Le bénéfice net par action de base passe de 1,45 à 8,07 dollars. En outre, son bénéfice d'exploitation a progressé sur un an passant de 387,3 à 683.9 millions de dollars. Sa marge brute est passé de 4,983 milliards de dollars à 5,968 milliards de dollars.

Paramount

L'entrepreneur de médias américain Edgar Bronfman Jr. a formulé une offre d'environ 4,3 milliards de dollars pour l'acquisition de la maison-mère de Paramount Global, National Amusements, selon Reuters et le Wall Street Journal. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans ce dossier alors que le conseil d'administration de Paramount Global a approuvé le mois dernier une offre de fusion de Skydance Media, après des mois de négociations, dans le cadre d'un accord complexe incluant une période de sollicitation de 45 jours.

SLB

La société de services pétroliers SLB et le spécialiste mondial de la cybersécurité Palo Alto Networks étendent leur collaboration pour renforcer la cybersécurité dans le secteur de l'énergie. Les deux sociétés combineront les technologies cloud et de pointe de SLB et leur expertise dans le secteur de l'énergie avec les solutions de cybersécurité intersectorielles basées sur des plateformes de Palo Alto Networks. Via ce partenariat étendu, SLB restera à l'avant-garde avec sa propre infrastructure de sécurité.

Tesla

La Commission européenne projette d’imposer à Tesla des droits de douane de 9% en tant qu’importateur de véhicules électriques de Chine. C’est ce qu’annonce l’exécutif européen dans le projet de décision divulgué aux parties prenantes dans le cadre de son enquête antisubventions visant à imposer des droits compensateurs définitifs sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine. Cette publication vise à donner aux parties intéressées la possibilité de formuler des commentaires.

XPeng

Le constructeur chinois de véhicules électriques XPeng est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du deuxième trimestre. Il annonce avoir livré 30 207 véhicules soit une hausse de 30,2% sur un an. Le chiffre d’affaires de 1,12 milliard de dollars représente un bond de 60,2% sur un an, avec une marge brute de 14% contre -3,9% il y a un an. La perte nette s’est réduite de 2,8 milliards de dollars à 0,18 milliard sur les douze mois écoulés.