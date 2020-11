GENERAL MOTORS ne prendra pas de participation dans NIKOLA

(AOF) - Les termes du partenariat stratégique, annoncé début septembre, ont été changés. De ce fait, General Motors ne prendra finalement pas de participation dans le capital de Nikola. Un protocole d'accord non contraignant vient d'être signé. Il est encore sujet à discussions. Ce changement découle très probablement des accusations de fraude qui ont visé le fabricant de camions électriques et à hydrogène à la mi-septembre.

Trevor Milton, le fondateur et président exécutif de Nikola, avait alors démissionné et été remplacé avec effet immédiat par Stephen Girsky, membre du conseil d'administration de Nikola et ancien vice président de General Motors.