GENERAL MOTORS : chute de 15,1% des ventes en Chine en 2019

(AOF) - L'année 2018 s'achève sur une triste performance pour General Motors en Chine. Le constructeur automobile américain y a constaté un recul de ses ventes de 15,1% à 3,09 millions de véhicules. Il s'agit de la deuxième année de recul consécutif. GM évoque un environnement de marché difficile. « Nous prévoyons que le ralentissement du marché se poursuivra en 2020 et nous anticipons des vents contraires dans notre activité en Chine », a commenté Matt Tsien, le président de GM China.

