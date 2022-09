Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Motors: Chevrolet lance Equinox 24,un SUV électrique information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 16:07









(CercleFinance.com) - Chevrolet lance le tout nouveau Equinox 24, un SUV tout électrique conçu pour aider les familles modernes à effectuer une transition vers un véhicule électrique.



' Les véhicules électriques seront le choix principal de la prochaine génération de clients et l'Equinox EV mènera cette charge pour nous ', a déclaré Mary Barra, présidente et directrice générale de General Motors.



Avec un prix de départ d'environ 30 000 dollars, l'Equinox EV fait entrer Chevrolet dans le segment des SUV compacts et devrait être le véhicule le plus abordable de sa catégorie.



Il complète un portefeuille électrifié qui couvre les principaux segments, y compris les camions de grande taille, les SUV de taille moyenne et les SUV compacts. Il sera disponible avec une autonomie allant jusqu'à 300 miles sur une charge complète, selon les estimations de General Motors.





