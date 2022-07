General Motors: bénéfice net de 1,7 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 14:25

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,7 milliard de dollars et un EBIT ajusté de 2,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. GM prévoit toujours d'atteindre ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.



' Nos perspectives pour le second semestre sont excellentes, et nous réaffirmons nos prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, qui incluent un EBIT ajusté compris entre 13 et 15 milliards de dollars ', précise Mary T. Barra, présidente et directrice.



Le résultat net pour l'ensemble de l'exercice est compris entre 9,6 et 11,2 milliards de dollars. Le BPA dilué annuel est compris entre 5,76 et 6,76 dollars. Le BPA dilué ajusté est compris entre 6,50 et 7,50 dollars.