GENERAL MOTORS augmente de 30 % ses investissements dans la voiture de demain

(AOF) - C'est désormais officiel. General Motors va porter ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes à 35 milliards de dollars d'ici 2025, soit une augmentation de 30% par rapport à ses dernières prévisions. Ces dépenses permettront notamment la construction de 2 nouveaux sites de production de batteries électriques aux Etats-Unis. Ils s'ajouteront aux deux usines actuellement en construction. Le groupe de Détroit espère proposer 30 modèles de véhicules électriques d'ici 2025.

En parallèle de ces annonces, General Motors a également relevé ses prévisions financières pour le premier semestre 2021. Il table désormais sur un Ebit ajusté compris entre 8,5 et 9,5 milliards de dollars.

Vers 16h10, le titre General Motors progresse de 2,07 % à 62,07 dollars sur la place de New York.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.