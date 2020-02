Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Motors : au-dessus des attentes au T4 2019 Cercle Finance • 05/02/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - General Motors affiche ce mercredi un bénéfice par action ajusté (non GAAP) en baisse de 96,5% à 5 cents au titre du dernier trimestre 2019, dépassant malgré tout de 4 cents l'estimation moyenne des analystes. Le constructeur automobile de Detroit a vu ses revenus reculer de -19,7% à 30,8 milliards, pour une marge ajustée (en non GAAP) baisse de 7 points. Sur l'ensemble de 2019, GM a ainsi dégagé un profit opérationnel ajusté de 8,4 milliards de dollars, en baisse de -28,8% par rapport à 2018.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +2.59%