General Motors ajuste sa stratégie en Chine pour regagner le terrain perdu

(AOF) - Des modèles de niche et de luxe, c'est ce que General Motos (+ 3,62% à 40,11 dollars hier à la clôture de Wall Street) entend proposer aux consommateurs aisés des grandes villes chinoises pour rattraper son retard sur ses rivaux locaux notamment, selon une information de Reuters. Le fabricant américain était autrefois le premier constructeur automobile étranger en Chine mais les ventes de ses marques phares - Buick, Cadillac et Chevrolet - ont chuté d'un tiers au cours des cinq dernières années pour atteindre 1,3 million de voitures par an. En 2017, elles s'élevaient encore à 4,04 millions.

Selon le site finance.yahoo.com, les marques étrangères, notamment Buick et Chevrolet, ont dominé le marché chinois depuis les années 1990, remportant généralement 60 à 70% des ventes de voitures particulières ces dernières années.

Mais, au cours des huit premiers mois de 2022, cependant, les marques étrangères n'ont conquis que 52,4% du marché, les consommateurs chinois s'arrachant les véhicules électriques intelligents fabriqués par des entreprises locales telles que Xpeng, Nio et BYD.

Pour faire parler de ses marques américaines, General Motors (GM) entend déployer une nouvelle plateforme de vente directe baptisée "Durant Guild" d'après le fondateur de General Motors William Durant. La société organisera des événements sur invitation seulement pour présenter des produits potentiels et ouvrira aussi des "centres d'expérience" dans les grandes métropoles urbaines du pays.

Handicapé, comme les autres constructeurs au demeurant, par des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, GM avait publié un bénéfice net part en baisse au premier semestre 2022. Celui-ci était passé de 5,86 milliards à 4,63 milliards de dollars. La société avait toutefois maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, indiquant qu'elle s'attendait à ce que la production augmente au cours du second semestre.

Mary T. Barra, PDG du groupe, avait par ailleurs indiqué le 19 août que le groupe reprendrait le versement d'un dividende à ses actionnaires, suspendu en avril 2020 en raison de l'incertitude engendrée par la pandémie mondiale de coronavirus. Le "premier" dividende sera ainsi versé le 15 septembre 2022 aux actionnaires enregistrés le 31 août 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.