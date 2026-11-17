General Motors affiche une légère hausse après la publication d'un article du WSJ sur les plans de succession

** L'action General Motors GM.O progresse de 0,2 % à 83,86 dollars, suite à un article du Wall Street Journal indiquant que le constructeur automobile collabore avec un cabinet de recrutement de cadres afin d'identifier d'éventuels successeurs à la directrice générale Mary Barra

** Le titre GM a atteint un plus haut à 85,45 dollars et est en passe de mettre fin à trois séances consécutives de baisse, alors même que l'indice S&P 500 .SPX recule aujourd'hui

** Mme Barra est à la tête de GM depuis 2014 et le constructeur automobile envisage des candidats tant internes qu'externes, ont déclaré au WSJ des sources proches du dossier

** Parallèlement, GM vise à accroître de 20 % l’utilisation de robots et d’autres moyens d’automatisation dans ses usines nord-américaines d’ici 2028, ont déclaré en exclusivité à Reuters deux sources proches du dossier , alors que le constructeur automobile est confronté à la hausse des coûts de main-d’œuvre et de la relocalisation de la production

** Le cours de l'action GM a progressé d'environ 3 % depuis le début de l'année