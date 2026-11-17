** L'action General Motors GM.O progresse de 0,2 % à 83,86 dollars, suite à un article du Wall Street Journal indiquant que le constructeur automobile collabore avec un cabinet de recrutement de cadres afin d'identifier d'éventuels successeurs à la directrice générale Mary Barra
** Le titre GM a atteint un plus haut à 85,45 dollars et est en passe de mettre fin à trois séances consécutives de baisse, alors même que l'indice S&P 500 .SPX recule aujourd'hui
** Mme Barra est à la tête de GM depuis 2014 et le constructeur automobile envisage des candidats tant internes qu'externes, ont déclaré au WSJ des sources proches du dossier
** Parallèlement, GM vise à accroître de 20 % l’utilisation de robots et d’autres moyens d’automatisation dans ses usines nord-américaines d’ici 2028, ont déclaré en exclusivité à Reuters deux sources proches du dossier , alors que le constructeur automobile est confronté à la hausse des coûts de main-d’œuvre et de la relocalisation de la production
** Le cours de l'action GM a progressé d'environ 3 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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