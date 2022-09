Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Motors: accord de rachat de titres avec Stellantis information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - Stellantis et General Motors Holding, une filiale de General Motors Company (GM) ont signé un accord de rachat de titres portant sur les 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis (sur une base diluée), que GM est en droit de souscrire à l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) initialement émis par Peugeot S.A (PSA) au profit de GM en 2017.



Les Bons ont été émis au profit de GM dans le cadre de l'acquisition par PSA de l'activité automobile d'Opel et Vauxhall. À l'exercice des BSA, Stellantis délivrera également à GM, environ 1,2 million d'actions ordinaires de Faurecia et un montant global en numéraire d'environ 130 millions d'euros représentant les droits à dividendes payés par PSA et Stellantis.



L'émission et le rachat des actions ordinaires de Stellantis interviendront tous deux le 15 septembre. Le prix d'acquisition payé par Stellantis pour les actions ordinaires s'élèvera, au total, à 923,247,678 euros.



Le rachat des actions ordinaires Stellantis par Stellantis auprès de GM sera effectué en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 13 avril 2022.





