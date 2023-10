General Motors: accord avec le syndicat canadien Unifor, la grève prend fin

(AOF) - General Motors et le syndicat canadien Unifor sont parvenus à un accord de principe mardi, quelques heures seulement après que 4 300 travailleurs se sont mis en grève dans trois usines du groupe. Le syndicat a déclaré que l'accord de principe suit l'accord type qu'Unifor a conclu avec Ford le mois dernier et prévoit des augmentations de salaire allant jusqu'à 25 %. La grève a pris fin après une douzaine d'heures au cours desquelles elle a menacé la production de camions de grande taille du plus grand constructeur automobile américain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.