General Mills : vers un dépassement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Dans un point sur son activité, General Mills indique s'attendre désormais à dépasser ses fourchettes cibles pour l'exercice qui s'achèvera à la fin de ce mois de mai, grâce à des ventes meilleures que prévu sur les deux mois écoulés.

Le groupe agroalimentaire (Yoplait, Häagen-Dazs et Cheerios) précise que ses ventes au détail aux Etats-Unis ont grimpé de 45% en mars et de 32% en avril, et que jusqu'à présent, l'ensemble de ses sites ont pu fonctionner sans perturbation majeure liée à la pandémie.

Pour mémoire, il anticipait pour l'exercice en cours une croissance à taux de changes constants du BPA ajusté entre 6 et 8% et du profit opérationnel ajustée entre 4 et 6%, ainsi qu'une croissance organique des ventes nettes de 1 ou 2%.