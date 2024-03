Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client General Mills: résultats trimestriels meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 14:54









(CercleFinance.com) - General Mills a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur essentiellement d'une hausse de ses prix, une annonce qui faisait bondir son titre de plus de 4% ce matin à Wall Street.



Le groupe de Minneapolis (Minnesota), propriétaire des marques Géant Vert, Häagen-Dazs, Nature Valley ou encore Old El Paso, a publié un bénéfice net de 670,1 millions de dollars au titre des trois mois clos fin février, troisième trimestre de son exercice fiscal, contre 553,1 millions il y a un an.



Ramené par action, son bénéfice atteint 1,17 dollar, soit huit cents de plus que le consensus des analystes qui ressortait à 1,09 dollar.



Le chiffre d'affaires du groupe a toutefois reculé de 1% sur le trimestre, à 5,1 milliards de dollars, un total néanmoins supérieur au consensus qui visait cinq milliards.



Pour l'ensemble de son exercice 2023/2024, le groupe dit toujours viser une croissance organique comprise entre -1% et 0% pour un accroissement attendu de 4% à 5% à changes constants de son BPA ajusté comme de son résultat opérationnel.



Vers 9h45 (heure de New York), l'action du groupe agroalimentaire prenait plus de 4%, portant à 7% les gains de la valeur depuis le début de l'année contre une progression de 8,5% pour le S&P 500 sur la période.





