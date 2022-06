Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills: relèvement du dividende avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, General Mills indique que son conseil d'administration a décidé d'accroitre de 6% son dividende trimestriel à 0,54 dollar par action, dividende payable le 1er août aux actionnaires qui seront inscrits le 8 juillet.



Le groupe agroalimentaire publie au titre de son dernier trimestre 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 23% à taux de changes constants, à 1,12 dollar, pour des ventes en croissance de 8% à 4,9 milliards de dollars, et en hausse de 13% en organique.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 3,94 dollars, en croissance de 4% à taux de changes constants, supérieur donc à sa dernière fourchette-cible de 0-2%, General Mills l'anticipe -toujours hors effets de changes- stable ou en hausse de 3% en 2022-23.





Valeurs associées GENERAL MILLS NYSE 0.00%