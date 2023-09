General Mills: profits ajustés quasi-stables information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 14:03

(CercleFinance.com) - General Mills publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2024 un BPA ajusté de 1,09 dollar et un profit opérationnel ajusté de 899 millions, respectivement en repli de 1% et en hausse de 2%, à taux de changes constants.



A 4,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire -qui détient entre autres les marques Cheerios, Häagen-Dazs et Old El Paso- a augmenté de 4% en organique, des effets prix et mix positifs ayant plus que compensé une baisse des volumes.



Aussi, General Mills confirme ses objectifs annuels d'un BPA et d'un profit opérationnel ajustés en augmentation de 4 à 6% à taux de change constants, ainsi que d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3 à 4%.