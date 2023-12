Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client General Mills: objectifs révisés en baisse pour 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - General Mills annonce réviser en baisse ses prévisions annuelles à l'occasion de ses trimestriels, n'attendant plus qu'une croissance de 4 à 5% à taux de change constant de ses BPA et profit d'exploitation ajustés, contre 4 à 6% en fourchette précédente.



Le groupe agroalimentaire estime que son chiffre d'affaires organique devrait désormais baisser de 1% ou stagner, par rapport à une croissance de 3 à 4% estimée précédemment, 'reflétant une reprise plus lente des volumes au cours de l'exercice 2023-24'.



Pour son deuxième trimestre comptable, il a réalisé un BPA ajusté de 1,25 dollar et un profit d'exploitation ajusté de 989 millions, en hausses de respectivement 14% et 13% à changes constants, pour des revenus de 5,1 milliards, en baisse de 2% en organique.





