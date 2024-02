Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client General Mills: objectifs confirmés, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - General Mills a confirmé mardi ses objectifs annuels après avoir fait le point sur son plan stratégique 'Accelerate' à l'occasion de la conférence 'CAGNY' (Consumer Analyst Group of New York), qui se tient actuellement à Boca Raton (Floride).



Le groupe agroalimentaire américain dit toujours viser une évolution stable,, voire en légère baisse de 1%, de son chiffre d'affaires net en données organiques sur l'exercice en cours.



Il prévoit par ailleurs une hausse de 4% à 5% de son résultat opérationnel ajusté, tout comme de son de bénéfice par action (BPA) à taux de change constants.



'Nous sommes confiants dans notre stratégie 'Accelerate' et demeurons focalisés sur la croissance de nos marques', a déclaré le PDG Jeff Harmening, lors cette conférence consacrée à la grande consommation.



Le groupe de Minneapolis - qui détient entre autres les marques Cheerios, Häagen-Dazs et Old El Paso - rappelle qu'il a généré une croissance moyenne de 12% par an pour ce qui concerne le rendement total proposé à ses actionnaires sur les cinq dernières années, au-dessus du secteur.



A 10h30, le titre progressait de 2,6% alors que Wall Street reculait de 0,6% en moyenne.





