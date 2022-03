General Mills: objectifs annuels à nouveau relevés information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 13:43

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, General Mills indique tabler désormais, pour l'ensemble de son exercice 2021-22, sur une évolution de son BPA ajusté à taux de changes constants entre 0% et +2%, au lieu d'une fourchette-cible allant de -2% et +1%.



De même, le groupe agroalimentaire -exploitant notamment des marques telles que Cheerios et Häagen-Dazs- anticipe maintenant une croissance organique de ses ventes de l'ordre de 5%, et non plus dans une fourchette-cible allant de +4 à +5%.



Sur son troisième trimestre 2021-22, General Mills a vu son BPA ajusté augmenter de 2% à taux de changes constants, à 84 cents, pour des ventes stables à 4,5 milliards de dollars, mais en hausse de 4% en organique grâce à des effets prix et mix qui ont compensé un recul des volumes.