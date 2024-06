Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client General Mills: les ventes déçoivent, les prévisions aussi information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - General Mills a publié mercredi des ventes trimestrielles inférieures aux attentes de Wall Street et dévoilé des perspectives jugées décevantes pour son nouvel exercice fiscal.



Le groupe agroalimentaire américain a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net en baisse de 6% à 4,70 milliards de dollars, dont une décroissance organique de 6%, au titre du quatrième trimestre de son exercice décalé.



Les analystes attendaient, à titre de comparaison, des ventes trimestrielles de 4,85 milliards de dollars.



Son bénéfice opérationnel a baissé de 5% pour s'établir à 779 millions de dollars, donnant un profit de 1,01 dollar sur une base ajustée, contre un consensus de 99 cents sur la même période de l'exercice précédent.



Le propriétaire des marques Häagen-Dazs et Yoplait, dont la priorité est de relancer sa croissance, a déclaré viser une croissance organique stable, voire en légère hausse de 1%, sur son nouvel exercice 2024/2025, qui a démarré fin mai.



Son bénéfice par action (BPA) est quant à lui attendu dans un intervalle allant d'un repli de 1% à une hausse de 1% à taux de changes constants sur l'ensemble de l'exercice.



Le groupe basé à Minneapolis (Minnesota) a par ailleurs annoncé une hausse de 2% à 0,60 dollar du montant de son dividende trimestriel.



Toutes ces annonces étaient fraîchement accueillies à Wall Street mercredi matin, puisque le titre accusait des pertes de plus de 4% en cotations avant-Bourse.





