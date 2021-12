Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

General Mills : le bénéfice rate le consensus information fournie par AOF • 21/12/2021 à 14:45



(AOF) - General Mills a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le groupe agroalimentaire américain a réalisé un bénéfice net de 597,2 millions de dollars, ou 97 cents par action, contre 688,4 millions, ou 1,11 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 99 cents contre un consensus de 1,05 dollar. Le chiffre d'affaires est ressorti à 5,024 milliards. Les analystes tablaient sur 4,839 milliards.



Le propriétaire de marques comme Cheerios ou Yoplait a relevé sa prévision de croissance organique annuelle. Il vise une croissance comprise entre 4% et 5%, contre une baisse de 1% à 3% auparavant. Les analystes visent une hausse de 0,9%.







