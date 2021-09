Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills : léger repli des résultats au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Au titre de son premier trimestre 2021-22, General Mills indique avoir vu son BPA ajusté se tasser de 2% à taux de changes constants, à 99 cents, et sa marge opérationnelle ajustée reculer de 110 points de base, à 18%. Les ventes du groupe agroalimentaire -exploitant des marques telles que Cheerios, Häagen-Dazs et Yoplait- ont augmenté de 4% à 4,5 milliards de dollars (+2% en organique), soutenues à la fois par des effets prix-mix et de volumes favorables. General Mills confirme anticiper, pour l'ensemble de son exercice 2021-22, un BPA ajusté stable ou en repli de 2% à taux de changes constants, ainsi qu'une baisse organique des ventes entre 1 et 3%, des fourchettes cibles dont il devrait approcher les bornes hautes.

Valeurs associées GENERAL MILLS NYSE +2.83%