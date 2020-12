Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills : hausse de 9% du BPA ajusté au 2e trimestre Cercle Finance • 17/12/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Au titre de son deuxième trimestre 2020-21, General Mills indique avoir vu son BPA ajusté s'accroitre de 9% à taux de changes constants, et atteindre 1,06 dollar, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes. Sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée de 10 points de base à 18,3%, pour des revenus en hausse de 7% à 4,7 milliards de dollars (en publié comme en organique), soutenue par une demande élevée en alimentation à domicile du fait de la pandémie. Le groupe agroalimentaire -exploitant entre autres les marques Cheerios et Häagen-Dazs- s'attend maintenant à une marge opérationnelle ajustée en 2020-21 'en ligne ou meilleure' que celle de l'exercice précédent, et non plus 'à peu près en ligne'.

