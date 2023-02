General Mills: Häagen-Dazs collabore avec Pierre Hermé information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 14:41

(CercleFinance.com) - Häagen-Dazs, une marque appartenant au groupe agroalimentaire américain General Mills, a annoncé mardi qu'elle allait collaborer avec Pierre Hermé dans le cadre d'une première collection de glace aux macarons.



Le fabricant de crème glacée de luxe et le chef pâtissier français ont prévu de commercialiser une gamme comprenant trois parfums différents, à savoir fraise et framboise, double chocolat ganache, et yuzu et citron.



La collection baptisée Häagen-Dazs X Pierre Hermé 2023 sera d'abord lancée au Royaume-Uni et en France, dès ce mois-ci, avant une commercialisation plus large en Europe, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient prévue au printemps-été.