General Mills : en hausse, un broker remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre General Mills avance ce lundi de +2,7%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, mais revoit à la hausse son objectif de cours. La cible du broker passe ainsi de 61 à 62 dollars. 'General Mills publiera ses résultats ce mercredi, avant l'ouverture des marchés. Le management semble bien fonctionner et l'entreprise semble être sur une base solide', relève le broker.

Valeurs associées GENERAL MILLS NYSE +3.08%