General Mills dépasse les estimations de ventes trimestrielles et maintient ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 3)

17 septembre - General Mills GIS.N a dépassé les estimations de ventes trimestrielles mercredi, les réductions de prix effectuées dans le passé sur certains produits ayant stimulé la demande.

Cependant, la société a déclaré que la croissance de la catégorie sera probablement inférieure à ses objectifs à long terme dans un contexte de consommation difficile.

Le fabricant de Cheerios a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année baisse de 10 % à 15 % et que les ventes nettes organiques baissent de 1 % ou augmentent de 1 %.

Les ventes du premier trimestre se sont élevées à 4,52 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 4,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.