General Mills dépasse les estimations de ventes trimestrielles

General Mills GIS.N a dépassé les estimations de ventes trimestrielles mercredi, car plus de consommateurs mangent à la maison qu'au restaurant, ce qui stimule la demande pour les produits de base du fabricant de pâte Pillsbury et les céréales pour le petit déjeuner.

Alors que le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de décembre, les acheteurs soucieux de leur budgetpréfèrent toujours les repas faits à la maison aux restaurants dans un contexte de prix élevés et d'incertitudes sur le marché de l'emploi.

Les allocations SNAP, qui fournissent une aide alimentaire aux personnes à faible revenu, ont également été suspendues temporairement pour la première fois pendant la fermeture du gouvernement fédéral, ce qui a encore réduit le budget des ménages.

La société a enregistré des ventes de 4,86 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 4,78 milliards de dollars par les analystes, selon des données compilées par LSEG.

Les actions du fabricant de Cheerios étaient en hausse de 2 % dans les échanges avant bourse.

La société a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année.