General Mills : consensus battu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - General Mills publie un BPA ajusté en croissance de 33% à taux de changes constants au titre des trois derniers mois de son exercice 2019-20, à 1,10 dollar, dépassant ainsi de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. Sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 40 points de base à 17,7%, pour des revenus en hausse de 21% à cinq milliards de dollars. En organique, les ventes du groupe agroalimentaire se sont accrues de 16% avec un effet positif sur la demande liée à la pandémie. Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA en progression de 12% à taux de changes constants à 3,61 dollars, dépassant ainsi sa fourchette cible qui allait de 6 à 8%, General Mills ne présente pas d'objectifs pour 2020-21, compte tenu des incertitudes.

Valeurs associées GENERAL MILLS NYSE +1.47%