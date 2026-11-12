General Mills chahuté après une dégradation d'analyste

General Mills s'inscrit en net repli ce jeudi à Wall Street dans le sillage d'une dégradation du conseil de Piper Sandler, passé à "neutre" sur le titre du groupe agroalimentaire.

Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, l'action cède 1,5% sous 33,7 dollars, sous-performant largement un indice S&P 500 en baisse de 0,2%.

Piper Sandler, qui abaisse en outre son objectif de cours de 41 à 35 dollars, explique s'inquiéter de la réduction de la marge de manoeuvre financière de l'entreprise, qui pourrait être selon lui obligée d'abaisser son dividende afin de rembourser ses dettes et de continuer à investir.

Alors que ses ventes et ses bénéfices sont sous pression à cause de l'inflation et des taux d'intérêt élevés, la société essaie de faire des économies en vue d'améliorer sa rentabilité, mais ses charges de restructuration coûtent très cher en trésorerie dans l'immédiat, souligne le broker.

Le dividende sur la sellette

Certes, poursuit l'intermédiaire, le propriétaire des marques Old El Paso, Nature Valley ou encore Géant Vert affiche l'ambition de réduire sa dette pour qu'elle ne représente plus que 3 fois ses bénéfices opérationnels annuels d'ici quelques années, mais les calculs actuels laissent penser qu'elle ressortira à 3,5 fois lors de l'exercice 2028/2029 si rien ne change, ce qui lui semble encore trop élevé.

Sachant que le groupe affiche trois priorités pour utiliser son argent : investir pour grandir, rémunérer ses actionnaires et rembourser sa dette, il ne pourra pas tout faire en même temps si le flux de trésorerie vient à s'essouffler, ajoute-t-il.

Pour dégager du cash et atteindre son objectif de désendettement, General Mills pourrait bien se décider à sacrifier une partie de son dividende, conclut Piper Sandler, qui estime qu'une baisse de 30% à 50% du coupon pourrait être nécessaire pour ramener la dette à un niveau confortable d'ici 2029.