Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills : BPA meilleur que prévu, dividende en hausse Cercle Finance • 23/09/2020 à 13:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats, General Mills indique que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 4% le dividende trimestriel, à 51 cents par action, dividende qui sera versé le 2 novembre aux actionnaires enregistrés au 9 octobre. Au titre des trois premiers mois de son exercice 2020-21, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté s'accroitre de 27% à taux de changes constants, à un dollar tout rond, dépassant ainsi d'une douzaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 210 points de base à 19,1%, pour des revenus en hausse de 9% à 4,4 milliards de dollars (+10% en organique), grâce notamment à un effet positif de la demande sur les volumes lié à la pandémie.

Valeurs associées GENERAL MILLS NYSE +0.19%