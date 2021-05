GENERAL MILLS acquiert l'activité de friandises pour animaux de TYSON FOODS

Le portefeuille de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods a généré plus de 240 millions de dollars de ventes nettes au cours de la période de 12 mois terminée le 3 avril 2021.

(AOF) - General Mills a conclu un accord en vue de l'acquisition de l'activité de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods pour 1,2 milliard de dollars. La transaction se fera en espèces et prévoit un avantage fiscal estimé à 225 millions de dollars, soit un prix d'achat effectif de 975 millions de dollars. Dans le cadre de cette acquisition, General Mills acquiert également une usine de fabrication à Independence, dans l'Iowa.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.