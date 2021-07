Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills : a finalisé une acquisition de 1,2 Md$ Cercle Finance • 06/07/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - General Mills a finalisé l'acquisition de l'entreprise de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods pour 1,2 milliard de dollars en espèces. Cette activité, qui comprend les marques Nudges, Top Chews et True Chews, est le leader des friandises à base de viande naturelle pour animaux de compagnie. 'Cette acquisition représente une étape importante dans le recentrage de notre portefeuille pour une meilleure croissance, conformément à notre stratégie Accelerate', a déclaré Jeff Harmening, président-directeur général de General Mills. 'Cette entreprise est un très bon complément à notre portefeuille d'aliments pour animaux de compagnie BLUE, et nous voyons un long chemin de forte croissance et de rentabilité à venir pour cette activité d'aliments pour animaux de compagnie.' Le portefeuille de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods a généré plus de 240 millions de dollars de ventes nettes au cours de la période de 12 mois terminée le 3 avril 2021. Dans le cadre de cette acquisition, General Mills a également acquis une usine de fabrication à Independence, dans l'Iowa.

