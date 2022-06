Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills: a finalisé l'acquisition de TNT Crust information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - General Mills a finalisé l'acquisition de TNT Crust. TNT Crust est un fabricant de croûtes de pizza surgelées pour les chaînes de pizzas régionales et nationales, les distributeurs de services alimentaires et les points de vente au détail. TNT Crust était une société du portefeuille de Peak Rock Capital.



L'activité de TNT Crust a généré une croissance annuelle composée à deux chiffres des ventes nettes au cours des quatre dernières années, avec des ventes nettes totalisant environ 100 millions de dollars en 2021.



Dans le cadre de cette acquisition, General Mills a également acquis deux usines de fabrication à Green Bay, dans le Wisconsin, et une usine de fabrication à St. Charles, dans le Missouri.





