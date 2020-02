Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Electric : financement de l'UE pour Grid Solutions Cercle Finance • 13/02/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - General Electric annonce que la branche Grid Solutions de GE Renewable Energy a reçu 2,2 millions d'euros de la part de la Commission européenne, dans le cadre de son programme d'action pour le climat LIFE. Ce financement doit l'aider à financer le développement d'un disjoncteur de poste électrique isolé au gaz (GIS) de 420 kV et 63 kA sans hexafluorure de soufre. 'Le nouveau disjoncteur s'appuiera sur la technologie de pointe 'Green Gas for Grid', ou 'g3' (prononcé 'g-cubed' en anglais), de GE, qui offre les mêmes performances et la même taille compacte qu'un disjoncteur isolé au SF6 traditionnel, avec cependant une masse gazeuse présentant un équivalent CO2 réduit de plus de 99%', explique GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.10% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.06%